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***KFEIN* *SMART*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

08.07.2020 20:34
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***KFEIN******SMART*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SMART]
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

08.07.2020 tarihinde Smartiks Yazılım Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak beher pay başına 17,74 TL fiyatla toplam 982.500 TL nominal değerli 982.500 adet A Grubu halka kapalı statüde imtiyazlı pay alış işlemi (Alper Utkan Şanda 354.166 adet, Nurettin Şendoğan 354.167 adet Serkan Karahanoğlu 274.167 adet) Borsa dışında tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki paylarımız 08.07.2020 tarihi itibariyle %6,43'e oy oranımız ise %49,80'e yükselmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/07/2020 982.500 0 982.500 1.067.500 2.050.000 % 3,35 % 25,88 % 6,43 % 49,8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857637


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6352 8,6785 % 0,66  
Frank 7,2866 7,3305 % 0,52  
Riyal 1,8247 1,8338 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 15,10  
Altın Gr. 399 399 3,50  
Cumhuriyet 2.586 2.609 24,70  
Tam 2.662 2.677 25,30  
Yarım 1.293 1.309 12,40  
Çeyrek 647 655 6,20  
Gümüş.Ons 18,70 18,74 0,46  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,10  
B. Petrol 43,31 43,31 0,23  
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