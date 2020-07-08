***KFEIN* *SMART*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2020 20:34
***KFEIN******SMART*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SMART]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
08.07.2020 tarihinde Smartiks Yazılım Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak beher pay başına 17,74 TL fiyatla toplam 982.500 TL nominal değerli 982.500 adet A Grubu halka kapalı statüde imtiyazlı pay alış işlemi (Alper Utkan Şanda 354.166 adet, Nurettin Şendoğan 354.167 adet Serkan Karahanoğlu 274.167 adet) Borsa dışında tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki paylarımız 08.07.2020 tarihi itibariyle %6,43'e oy oranımız ise %49,80'e yükselmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/07/2020 982.500 0 982.500 1.067.500 2.050.000 % 3,35 % 25,88 % 6,43 % 49,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857637
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05399,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,49
|Açılış
|: 399,46
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6352
|8,6785
|% 0,66
|
|Frank
|7,2866
|7,3305
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|15,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.609
|24,70
|
|Tam
|2.662
|2.677
|25,30
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|12,40
|
|Çeyrek
|647
|655
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,23
|