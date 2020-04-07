***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KFKTF*** KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKFTFE2016 ISIN KODLU 50 MİLYON TL NOMİNAL TUTARLI BONO İHRACININ SATIŞI TAMAMLANMIŞTIRYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.10.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKFTFE2016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2020İhraç Fiyatı 0,94805Ek AçıklamalarŞirketimizin 50.000.000-TL nominal tutarlı,TRFKFTFE2016 ISIN kodlu ,177 gün vadeli,02.10.2020 itfa tarihli bonolarının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836093BIST