***KGYO* *AKGRT* *TCD* *OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.11.2022 09:19
***KGYO******AKGRT******TCD******OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKGRT, KGYO, OZGYO]
İlgili Fonlar [TCD]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077089
BIST
10:374.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 68,40
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.287
En Düşük
4.230
10:3718,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:3718,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:37998,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,62
|Açılış
|: 998,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:35
|DAGHL
|38,82
|12.619.875
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|63.235.729
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|EREGL
|36,42
|3.012.975.911
|% 9,37
|
|ISDMR
|30,50
|164.958.865
|% 9,08
|
|KIMMR
|9,16
|12.241.899
|% -9,93
|
|PRKME
|14,11
|35.295.371
|% -9,72
|
|ULAS
|8,43
|3.709.571
|% -9,35
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|DITAS
|35,00
|6.689.815
|% -6,96
|
|EREGL
|36,42
|3.012.975.911
|% 9,37
|
|KRDMD
|13,74
|2.078.186.407
|% 5,69
|
|THYAO
|104,40
|999.899.308
|% 0,19
|
|PETKM
|14,01
|738.340.969
|% 0,07
|
|SASA
|140,20
|689.378.712
|% -2,30
|
|KRDMD
|13,74
|2.078.186.407
|% 5,69
|
|EKGYO
|4,67
|647.242.731
|% 1,52
|
|EREGL
|36,42
|3.012.975.911
|% 9,37
|
|ISCTR
|9,12
|494.715.413
|% 1,90
|
|PETKM
|14,01
|738.340.969
|% 0,07
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6081
|% 0,23
|
|Euro
|18,4689
|18,4843
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9862
|21,0914
|% -0,36
|
|Frank
|18,6031
|18,7152
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,14
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,70
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|107,00
|
|Yarım
|3.255
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,45
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,32
|97,32
|-1,25
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, ARCLK
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, AKSEN
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 98 artarak (% 1.56 ) 3, 778
-
10:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, INVEO, DAGHL
-
10:50
ZPBDL, ISDMR, ZELOT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında