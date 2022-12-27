***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mah. tevhit sonrası yeni parsel no 200 ada 13 parsel (eski 200 ada 1 - 2 parsel) üzerinde inşa edilmesi planlanan İstanbul-İstanbul Projesinin 3.fazı için Eyüpsultan Belediyesi'nden 27.12.2022 tarihinde inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Bununla beraber Şirketimizle İstanbul-İstanbul Projesinin 1. ve 2. fazı maliklerinin bulunduğu Site Yönetimi arasında 2002 yılından bugüne kadar yapılan muhtelif tarihli anlaşmalar ve/veya taahhütler gereği 3. fazın detaylı projelendirme süreci Site Yönetimi ile mutabık kalındıktan sonra tamamlanacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090326BIST