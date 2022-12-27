***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2022 18:26
***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mah. tevhit sonrası yeni parsel no 200 ada 13 parsel (eski 200 ada 1 - 2 parsel) üzerinde inşa edilmesi planlanan İstanbul-İstanbul Projesinin 3.fazı için Eyüpsultan Belediyesi'nden 27.12.2022 tarihinde inşaat yapı ruhsatı alınmıştır. Bununla beraber Şirketimizle İstanbul-İstanbul Projesinin 1. ve 2. fazı maliklerinin bulunduğu Site Yönetimi arasında 2002 yılından bugüne kadar yapılan muhtelif tarihli anlaşmalar ve/veya taahhütler gereği 3. fazın detaylı projelendirme süreci Site Yönetimi ile mutabık kalındıktan sonra tamamlanacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090326
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0729
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.090,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,18
|Açılış
|: 1.090,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6832
|18,6862
|% 0,13
|
|Euro
|19,8738
|19,9429
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,4025
|22,5148
|% -0,14
|
|Frank
|20,0324
|20,1531
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9575
|4,9824
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|14,86
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|10,67
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.324
|7.405
|33,00
|
|Yarım
|3.546
|3.626
|16,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.812
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,23
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM