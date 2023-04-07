***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KGYO*** KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi 131 ada 4 parsel ve 218 ada 1 parsel üzerinde geliştirilmekte olan Liberte Projesi'ne komşu durumda olan ve yine arsa sahipleri ile Şirketimiz arasında kat karşılığı sözleşmesine konu olan üç parselden Tarla vasıflı 1702 nolu parsel ile yine tarla vasıflı 1844 nolu parsel tevhid, terkler ve cins değişikliği ile 3.130,62 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı 1935 parsele dönüşmüştür. Arazi vasıflı 1703 parsel nolu taşınmaz ise cins değişikliği ile arsa vasfını kazanırken yapılan terkler sonrası büyüklüğü 407,09 m2'ye düşmüş, parsel numarası değişmemiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133981BIST