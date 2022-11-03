***KGYO* *YGYO* *SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.11.2022 09:10
***KGYO******YGYO******SANEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KGYO, SANEL, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076441
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
0
En Düşük
0
18:0518,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
18:0518,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0352
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2694
18:05978,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,04
|Açılış
|: 978,30
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
976,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,35
|19.421.242
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,18
|33.552.514
|% 0,00
|
|MAKIM
|25,02
|96.450.755
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,12
|232.596.627
|% 0,00
|
|RUBNS
|25,12
|53.795.303
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,35
|19.421.242
|% 0,00
|
|PEGYO
|3,18
|33.552.514
|% 0,00
|
|MAKIM
|25,02
|96.450.755
|% 0,00
|
|MNDTR
|25,12
|232.596.627
|% 0,00
|
|RUBNS
|25,12
|53.795.303
|% 0,00
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 0,00
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% 0,00
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% 0,00
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,00
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 0,00
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6123
|% -0,03
|
|Euro
|18,2955
|18,3198
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,1418
|21,2478
|% -0,06
|
|Frank
|18,4587
|18,5699
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-0,09
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.583
|6.650
|-27,00
|
|Yarım
|3.207
|3.251
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.625
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de