***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KIMMR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKim Market-Ersan Alışveriş payları 22/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XUTUM 22/09/2021KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XTUMY 22/09/2021KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XBANA 22/09/2021KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XHARZ 22/09/2021KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XUHIZ 22/09/2021KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XTCRT 22/09/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964751BIST