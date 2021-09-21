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***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

21.09.2021 16:55



***KIMMR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Kim Market-Ersan Alışveriş payları 22/09/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XUTUM 22/09/2021
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XTUMY 22/09/2021
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XBANA 22/09/2021
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XHARZ 22/09/2021
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XUHIZ 22/09/2021
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS XTCRT 22/09/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964751


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Altın Gr. 494 494 2,04  
Cumhuriyet 3.267 3.316 20,00  
Tam 3.253 3.335 21,59  
Yarım 1.572 1.613 10,44  
Çeyrek 789 807 5,23  
Gümüş.Ons 22,43 22,45 0,18  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,06  
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