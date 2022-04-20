***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2022 17:28
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (20.04.2022) yapılan toplantısında
Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere " Abaküs Bağımsız Denetim Anonim Şirketi " nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022349
BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
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|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
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|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
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|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
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|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
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|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
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|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
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|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
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|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
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|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6691
|14,6719
|% 0,15
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|Euro
|15,9278
|15,9401
|% 0,78
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|Sterlin
|19,0921
|19,1879
|% 0,56
|
|Frank
|15,4432
|15,5362
|% 0,79
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|3,9209
|% 0,17
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.951
|1.951
|1,14
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|Altın Gr.
|921
|921
|2,96
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|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
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|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
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|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
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|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,00
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|B. Petrol
|107
|107
|-0,26
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