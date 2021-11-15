***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.11.2021 16:16
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977763
BIST
16:211.701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 62,56
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.711
En Düşük
1.672
16:2110,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0267
|Açılış
|: 10,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,0505
En Düşük
9,9378
16:2111,4797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0272
|Açılış
|: 11,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,5209
En Düşük
11,4087
16:21600,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,50
|Açılış
|: 600,48
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOBUR
|123,70
|23.957.845
|% 9,96
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|GARAN
|11,63
|169.592.161
|% 9,92
|
|ISCTR
|6,99
|915.812.212
|% 9,91
|
|TACTR
|30,22
|2.999.415
|% 9,89
|
|OYLUM
|8,76
|31.718.532
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|PENTA
|177,20
|25.219.580
|% -9,27
|
|VAKFN
|5,93
|137.806.143
|% -7,05
|
|SUMAS
|95,05
|298.516
|% -6,81
|
|THYAO
|17,55
|2.855.100.877
|% -1,52
|
|PETKM
|7,89
|1.663.609.557
|% 3,14
|
|KRDMD
|7,70
|1.222.623.320
|% 2,53
|
|AKBNK
|6,97
|1.182.840.987
|% 9,94
|
|SISE
|9,90
|1.163.635.250
|% 3,56
|
|ADESE
|1,10
|644.226.796
|% -9,84
|
|TSKB
|1,70
|774.518.935
|% 7,59
|
|SKBNK
|1,24
|549.839.544
|% 7,83
|
|YKBNK
|3,39
|940.041.009
|% 9,71
|
|EKGYO
|2,15
|483.663.220
|% 4,37
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0227
|10,0263
|% 0,27
|
|Euro
|11,4745
|11,4797
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,4205
|13,4878
|% 0,30
|
|Frank
|10,8413
|10,9066
|% 0,21
|
|Riyal
|2,6632
|2,6765
|% 0,18
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,49
|
|Altın Gr.
|601
|601
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.973
|4.033
|11,00
|
|Tam
|3.954
|4.053
|11,58
|
|Yarım
|1.911
|1.961
|5,61
|
|Çeyrek
|959
|980
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,11
|8,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|-1,23
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:32TSPOR
Yüzde 8.76 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 685, 196 adet işlem
-
16:31HALKB
Yüzde 8.73 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 157, 859 adet işlem
-
16:30AKSGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 985, 940 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 700 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 75 üstünde . İşlem hacmi 27, 806.00 milyon TL de
-
16:28SKBNK
Yüzde 7.83 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 001, 166 adet işlem