***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.09.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi15/11/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977763BIST