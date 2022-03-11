***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2022 16:28
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009525
BIST
16:332.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 20,40
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3314,7390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1155
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:3316,2446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0997
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2047
16:33935,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -16,83
|Açılış
|: 935,20
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ALARK
|19,98
|266.963.298
|% 8,29
|
|ALKA
|23,88
|32.300.519
|% 7,96
|
|ALCTL
|25,72
|24.814.567
|% 7,26
|
|AVGYO
|2,98
|22.757.981
|% 7,19
|
|LUKSK
|62,00
|9.031.247
|% 5,98
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|BURCE
|27,48
|4.741.576
|% -3,65
|
|KRDMB
|13,09
|40.385.325
|% -3,39
|
|KRDMA
|13,10
|98.806.038
|% -3,32
|
|SKTAS
|3,02
|14.191.493
|% -3,21
|
|THYAO
|26,74
|4.960.097.888
|% 3,89
|
|KRDMD
|14,97
|3.751.283.721
|% -2,60
|
|SISE
|13,63
|1.978.316.134
|% 3,57
|
|EREGL
|34,22
|1.472.298.488
|% -1,16
|
|GARAN
|11,75
|1.377.031.526
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,97
|3.751.283.721
|% -2,60
|
|DOHOL
|3,25
|637.298.491
|% 4,17
|
|THYAO
|26,74
|4.960.097.888
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,71
|582.883.034
|% 0,82
|
|SISE
|13,63
|1.978.316.134
|% 3,57
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7314
|14,7468
|% -0,73
|
|Euro
|16,2241
|16,2481
|% -0,59
|
|Sterlin
|19,2867
|19,3834
|% -0,30
|
|Frank
|15,8019
|15,8971
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% -0,37
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.973
|-24,38
|
|Altın Gr.
|939
|940
|-12,43
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.321
|-130,00
|
|Tam
|6.209
|6.368
|-121,82
|
|Yarım
|3.001
|3.081
|-58,92
|
|Çeyrek
|1.505
|1.540
|-29,47
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|-0,20
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,57
|