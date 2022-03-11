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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.03.2022 16:28
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edile


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

Sermaye   Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan  Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte  yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009525


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ALARK 19,98 266.963.298 % 8,29  
ALKA 23,88 32.300.519 % 7,96  
ALCTL 25,72 24.814.567 % 7,26  
AVGYO 2,98 22.757.981 % 7,19  
LUKSK 62,00 9.031.247 % 5,98  
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Dolar 14,7314 14,7468 % -0,73  
Euro 16,2241 16,2481 % -0,59  
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Riyal 3,9262 3,9459 % -0,37  
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Altın Ons 1.972 1.973 -24,38  
Altın Gr. 939 940 -12,43  
Cumhuriyet 6.249 6.321 -130,00  
Tam 6.209 6.368 -121,82  
Yarım 3.001 3.081 -58,92  
Çeyrek 1.505 1.540 -29,47  
Gümüş.Ons 25,54 25,57 -0,42  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 -0,20  
B. Petrol 110 110 0,57  
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