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***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.01.2022 17:47
***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KIMMR*** ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.01.2022 tarih ve 2022/001 sayılı toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek Yönetim kurulu bünyesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının kabulüne,
Yönetim Kurulumuz bünyesinde görev yapmak üzere oluşturulan komitelerin aşağıdaki üyelerden oluşmasına
1-Denetimden Sorumlu Komite' nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Ali Zırıh (Başkan) ve Sn. Abdulbesir Ceylan(Üye)
2-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdulbesir Ceylan (Başkan), Sn. Hasan Ersan (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Özge Cantürk (Üye)
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdulbesir Ceylan (Başkan) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Zırıh (Üye)
Katılanların oy birliği ile karar verilmiş olup, söz konusu komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989055


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