***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
26.11.2020 12:28
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KLGYO
İlgili Şirket Ünvanı KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 124.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 620.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 496.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, KLGYO, TREKGYO00014 1.481.032,86
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 30.11.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KLGYO-TR.pdf
EK: 2 KLGYO-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890125
BIST
13:451.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
13:457,9001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0521
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8758
13:459,4162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0654
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3915
13:45460,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,34
|Açılış
|: 460,68
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
459,10
BIST En Aktif Hisseler13:44
|LOGO
|108,90
|62.503.821
|% 10,00
|
|EGPRO
|26,64
|50.005.683
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|2.969.142
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|29.530.286
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|10.835.864
|% 9,98
|
|KENT
|385,10
|4.935.442
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|1.333.523
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|495.257
|% -9,95
|
|MZHLD
|16,18
|44.997
|% -9,91
|
|SUMAS
|36,00
|542.927
|% -7,26
|
|GARAN
|9,20
|1.480.185.093
|% 1,43
|
|KRDMD
|5,14
|1.152.021.360
|% -1,15
|
|THYAO
|12,13
|1.018.913.176
|% 1,17
|
|GUBRF
|50,85
|674.345.467
|% 8,42
|
|YKBNK
|3,04
|628.877.397
|% 1,00
|
|KRDMD
|5,14
|1.152.021.360
|% -1,15
|
|YKBNK
|3,04
|628.877.397
|% 1,00
|
|TSKB
|2,66
|458.915.256
|% -1,85
|
|GARAN
|9,20
|1.480.185.093
|% 1,43
|
|ODAS
|3,69
|484.073.134
|% 1,37
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8957
|7,8987
|% -0,67
|
|Euro
|9,4091
|9,4144
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,5126
|10,5653
|% -1,00
|
|Frank
|8,6550
|8,7071
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0992
|2,1098
|% -0,71
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|7,80
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.046
|3.124
|-33,38
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-16,14
|
|Çeyrek
|738
|756
|-8,08
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,94
|47,94
|-0,59
|