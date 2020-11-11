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***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

11.11.2020 09:19
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***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

KLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/11/2020)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887890


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BIST En Aktif Hisseler12:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 2,70 55.499.262 % 32,80  
BFREN 1.041,70 52.890.805 % 10,00  
ALCAR 169,40 52.543.254 % 10,00  
MARTI 3,19 26.333.776 % 10,00  
ETILR 4,51 182.267 % 10,00  
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12:09 Alış Satış %  
Dolar 8,0706 8,0825 % -0,90  
Euro 9,5207 9,5341 % -1,04  
Sterlin 10,7106 10,7644 % -0,57  
Frank 8,7829 8,8358 % -1,00  
Riyal 2,1492 2,1600 % -0,85  
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12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 4,77  
Altın Gr. 489 489 -1,54  
Cumhuriyet 3.261 3.310 -35,00  
Tam 3.244 3.328 -36,02  
Yarım 1.568 1.610 -17,43  
Çeyrek 786 805 -8,71  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 0,15  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,00  
B. Petrol 44,64 44,64 1,03  
Seans Raporu 12:09
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