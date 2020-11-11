***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.11.2020 09:19
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/11/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887890
BIST
12:091.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 13,32
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.256
En Düşük
1.248
12:098,0825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0735
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0661
12:099,5341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1002
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5176
12:09488,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,94
|Açılış
|: 488,10
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
487,54
BIST En Aktif Hisseler12:09
|KLGYO
|2,70
|55.499.262
|% 32,80
|
|BFREN
|1.041,70
|52.890.805
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.543.254
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|26.333.776
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,84
|23.775.355
|% -4,87
|
|KRDMD
|3,94
|1.432.713.438
|% 5,63
|
|THYAO
|11,37
|1.130.881.099
|% -1,13
|
|GARAN
|7,85
|987.807.745
|% 1,16
|
|TCELL
|15,60
|679.003.759
|% 1,43
|
|ASELS
|18,54
|678.161.528
|% 2,83
|
|KRDMD
|3,94
|1.432.713.438
|% 5,63
|
|YKBNK
|2,60
|357.560.143
|% 1,96
|
|GARAN
|7,85
|987.807.745
|% 1,16
|
|ODAS
|3,71
|457.473.864
|% 1,09
|
|PETKM
|4,56
|469.865.024
|% 1,11
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0706
|8,0825
|% -0,90
|
|Euro
|9,5207
|9,5341
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,7106
|10,7644
|% -0,57
|
|Frank
|8,7829
|8,8358
|% -1,00
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% -0,85
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,77
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.261
|3.310
|-35,00
|
|Tam
|3.244
|3.328
|-36,02
|
|Yarım
|1.568
|1.610
|-17,43
|
|Çeyrek
|786
|805
|-8,71
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,00
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|1,03
|