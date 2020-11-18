***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.11.2020 09:15
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/11/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889005
BIST
10:371.273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 13,42
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.276
En Düşük
1.264
10:377,7452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0457
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7679
En Düşük
7,6812
10:379,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0692
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2231
En Düşük
9,1078
10:37467,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 467,79
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler10:35
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|4.863.485
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|PKENT
|800,00
|58.400
|% 9,74
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|4.033.830
|% -9,94
|
|GARAN
|8,63
|759.680.719
|% 2,49
|
|KRDMD
|4,31
|380.703.325
|% 3,11
|
|YKBNK
|2,73
|351.292.427
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,12
|213.641.256
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|165.369.341
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.292.427
|% 2,25
|
|KRDMD
|4,31
|380.703.325
|% 3,11
|
|GARAN
|8,63
|759.680.719
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,91
|165.369.341
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,48
|69.154.132
|% 1,37
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7325
|7,7353
|% 0,46
|
|Euro
|9,1923
|9,1979
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,2397
|10,2910
|% 0,65
|
|Frank
|8,4637
|8,5147
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0567
|2,0670
|% 0,49
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,57
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,04
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,19
|