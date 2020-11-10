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***KLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

10.11.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER


Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KİLER GMYO KLGYO 400,00000 1,00





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887780


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.243
Değişim :  0,93% |  11,46
Açılış :  1.227  
Önceki Kapanış :  1.232  
En Yüksek
1.244 En Düşük
1.219
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 3,63 2.242.981 % 10,00  
ALCAR 154,00 44.154.737 % 10,00  
YBTAS 18.478,90 901.274 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.326.205 % 10,00  
TKURU 323,60 12.997.152 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1543 8,1575 % 1,30  
Euro 9,6358 9,6545 % 1,46  
Sterlin 10,7799 10,8339 % 2,04  
Frank 8,8823 8,9358 % 1,20  
Riyal 2,1683 2,1792 % 1,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 494 494 11,06  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Seans Raporu 18:05
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