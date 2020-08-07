***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:45
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866412
BIST
10:571.008
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -26,62
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.006
10:577,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3226
En Düşük
7,2144
10:578,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:57485,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,31
|Açılış
|: 485,74
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,77
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|26.450.104
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|88.189.289
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|133.093
|% 9,85
|
|HDFGS
|3,69
|7.555.356
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|890.161
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|372.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,93
|307.367.300
|% 3,13
|
|GARAN
|6,34
|241.888.457
|% -2,01
|
|EREGL
|8,01
|151.659.160
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|145.951.533
|% -4,25
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|74.025.843
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,48
|145.951.533
|% -4,25
|
|SISE
|5,93
|307.367.300
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,00
|85.844.311
|% -2,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5622
|9,6102
|% 1,00
|
|Frank
|7,9884
|8,0365
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9454
|1,9552
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|26,70
|
|Tam
|3.302
|3.509
|48,10
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,40
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,41
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|