***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 14:23
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870326
BIST
14:471.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,07
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:477,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:478,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7126
En Düşük
8,6034
14:47458,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,93
|Açılış
|: 458,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:47
|BERA
|8,47
|30.883.437
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.788
|% 9,97
|
|TBORG
|15,35
|6.504.081
|% 9,80
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|ARTI
|2,68
|2.120.830
|% -9,76
|
|PETKM
|4,52
|2.524.417.195
|% 6,86
|
|TUPRS
|88,10
|2.054.209.006
|% 2,50
|
|GARAN
|7,17
|693.160.512
|% -1,51
|
|RTALB
|59,55
|603.791.126
|% 2,32
|
|TCELL
|15,29
|484.498.205
|% 0,26
|
|PETKM
|4,52
|2.524.417.195
|% 6,86
|
|EKGYO
|2,03
|396.325.530
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,84
|436.743.359
|% 7,17
|
|KRDMD
|2,99
|425.068.355
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,15
|218.294.833
|% -1,38
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3463
|7,3492
|% 0,83
|
|Euro
|8,7042
|8,7126
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,6299
|9,6782
|% 1,09
|
|Frank
|8,0378
|8,0862
|% 1,25
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,73
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|10,90
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,00
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.056
|-95,00
|
|Tam
|3.015
|3.092
|-68,26
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-33,02
|
|Çeyrek
|731
|748
|-16,51
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|