***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.08.2020 17:15
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870419
BIST
17:431.128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:437,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0621
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:438,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0674
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:43457,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,10
|Açılış
|: 457,62
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KLNMA
|46,20
|16.573.387
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.451.706
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|61.435.079
|% -9,99
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|32.088.861
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|PETKM
|4,65
|3.925.705.813
|% 9,93
|
|TUPRS
|92,05
|3.834.334.535
|% 7,10
|
|GARAN
|7,16
|1.021.782.426
|% -1,65
|
|RTALB
|52,50
|922.912.635
|% -9,79
|
|EKGYO
|2,05
|812.631.158
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.925.705.813
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|812.631.158
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|644.366.124
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,08
|591.188.836
|% 5,12
|
|SKBNK
|1,55
|252.854.321
|% 3,33
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3483
|7,3500
|% 0,84
|
|Euro
|8,7039
|8,7090
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,6217
|9,6699
|% 1,00
|
|Frank
|8,0446
|8,0931
|% 1,33
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,28
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,20
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|-63,30
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-30,62
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,31
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,14
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|