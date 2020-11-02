***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:51
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885335
BIST
13:391.143
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 30,71
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:398,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0542
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:399,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1166
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:39508,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,99
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KARTN
|1.994,00
|10.797.510
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.315.545.905
|% 2,35
|
|ASELS
|17,93
|924.235.070
|% 7,04
|
|THYAO
|9,88
|892.559.135
|% 9,53
|
|GARAN
|6,72
|733.824.430
|% 1,82
|
|SISE
|6,32
|634.649.868
|% 3,10
|
|TSKB
|2,61
|2.315.545.905
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|581.332.744
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,75
|258.468.634
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|242.837.930
|% 2,21
|
|GARAN
|6,72
|733.824.430
|% 1,82
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3942
|8,3998
|% 0,65
|
|Euro
|9,7768
|9,7876
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,7934
|10,8475
|% 0,18
|
|Frank
|9,0928
|9,1476
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% 0,43
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|8,76
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,11
|
|B. Petrol
|37,01
|37,01
|-0,93
|