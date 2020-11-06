***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 12:57
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886589
BIST
14:321.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,14
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
14:328,5236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1076
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5597
En Düşük
8,4044
14:3210,1297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1654
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1501
En Düşük
9,9273
14:32536,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 8,67
|Açılış
|: 536,22
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
536,58
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler14:32
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|323.480.442
|% 9,97
|
|YAPRK
|30,90
|834.200
|% 9,96
|
|RODRG
|11,18
|4.741.281
|% 9,93
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.202.101.906
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,40
|690.757.938
|% 2,41
|
|TSKB
|2,14
|560.118.777
|% 0,94
|
|SISE
|6,59
|548.280.521
|% -0,60
|
|ODAS
|3,56
|479.911.042
|% -0,84
|
|TSKB
|2,14
|560.118.777
|% 0,94
|
|KRDMD
|3,40
|690.757.938
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,87
|356.859.948
|% 2,75
|
|GARAN
|6,95
|1.202.101.906
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,31
|384.883.521
|% 0,43
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5162
|8,5236
|% 1,28
|
|Euro
|10,1180
|10,1297
|% 1,66
|
|Sterlin
|11,1608
|11,2168
|% 1,19
|
|Frank
|9,4229
|9,4796
|% 1,69
|
|Riyal
|2,2652
|2,2766
|% 1,26
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|6,64
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,24
|
|Cumhuriyet
|3.547
|3.601
|75,00
|
|Tam
|3.528
|3.617
|71,50
|
|Yarım
|1.705
|1.750
|34,58
|
|Çeyrek
|855
|875
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,18
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-1,31
|
Seans Raporu
14:32
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