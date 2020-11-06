***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2020 17:55
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886736
BIST
17:471.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
17:478,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1545
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
17:4710,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,2097
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
17:47537,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 9,57
|Açılış
|: 537,12
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BLCYT
|7,26
|61.651.891
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.015.957
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.396.582
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.167.232
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|TSKB
|2,25
|1.792.006.795
|% 6,13
|
|GARAN
|6,98
|1.690.872.741
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.573.486.531
|% 3,92
|
|ODAS
|3,62
|821.956.971
|% 0,84
|
|SISE
|6,59
|791.081.305
|% -0,60
|
|TSKB
|2,25
|1.792.006.795
|% 6,13
|
|KRDMD
|3,45
|1.573.486.531
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,83
|591.829.311
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,79
|524.998.011
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,32
|567.648.218
|% 0,87
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5607
|8,5705
|% 1,84
|
|Euro
|10,1576
|10,1740
|% 2,10
|
|Sterlin
|11,2025
|11,2587
|% 1,57
|
|Frank
|9,4715
|9,5285
|% 2,21
|
|Riyal
|2,2786
|2,2900
|% 1,86
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-2,86
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,46
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,15
|
|B. Petrol
|40,16
|40,16
|-0,77
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem
-
17:55MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 916, 766 adet işlem