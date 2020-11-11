***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 14:14
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887930
BIST
16:281.282
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 38,89
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.283
En Düşük
1.248
16:287,8639
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -0,2921
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8540
16:289,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -0,3801
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2372
16:28474,07
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -16,96
|Açılış
|: 474,16
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,72
BIST En Aktif Hisseler16:28
|KLGYO
|2,63
|114.035.474
|% 29,35
|
|ALCAR
|169,40
|53.987.220
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.300.289
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,62
|147.039.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.838.650
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,47
|7.638.142.978
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,99
|2.331.251.663
|% 6,97
|
|HALKB
|5,62
|2.224.712.964
|% 9,34
|
|THYAO
|11,52
|2.170.955.032
|% 0,17
|
|VAKBN
|4,76
|1.920.972.609
|% 9,43
|
|GARAN
|8,47
|7.638.142.978
|% 9,15
|
|KRDMD
|3,99
|2.331.251.663
|% 6,97
|
|YKBNK
|2,80
|1.466.316.589
|% 9,80
|
|VAKBN
|4,76
|1.920.972.609
|% 9,43
|
|HALKB
|5,62
|2.224.712.964
|% 9,34
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8601
|7,8639
|% -3,58
|
|Euro
|9,2385
|9,2542
|% -3,95
|
|Sterlin
|10,4103
|10,4625
|% -3,35
|
|Frank
|8,5648
|8,6164
|% -3,45
|
|Riyal
|2,0965
|2,1071
|% -3,28
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-6,01
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-15,92
|
|Cumhuriyet
|3.178
|3.226
|-119,00
|
|Tam
|3.164
|3.246
|-118,19
|
|Yarım
|1.529
|1.570
|-57,17
|
|Çeyrek
|767
|785
|-28,58
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|1,12
|
Seans Raporu
16:28
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16:38CIMSA
Yüzde 6.28 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 173, 641 adet işlem
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16:37ARSAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 291, 668 adet işlem
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.30 ) 1, 156
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16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, FLAP, YKBNK, MARKA, BRYAT, ALCAR, METUR, DOAS, ETILR, BFREN
-
16:36
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, KSTUR, ARTI, FRIGO