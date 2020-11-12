***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:29
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888058
BIST
11:161.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:167,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0549
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:169,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:16471,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,31
|Açılış
|: 471,34
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BFREN
|1.145,80
|40.646.772
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.573.047
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.962.887
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|5.007.208
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,66
|2.695.611.127
|% 1,88
|
|YKBNK
|2,92
|957.731.998
|% 4,29
|
|KRDMD
|4,15
|815.900.319
|% 4,80
|
|THYAO
|11,91
|791.717.609
|% 1,10
|
|AKBNK
|6,36
|791.250.751
|% 2,25
|
|YKBNK
|2,92
|957.731.998
|% 4,29
|
|GARAN
|8,66
|2.695.611.127
|% 1,88
|
|KRDMD
|4,15
|815.900.319
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,93
|330.487.039
|% 1,58
|
|AKBNK
|6,36
|791.250.751
|% 2,25
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8373
|7,8441
|% 0,64
|
|Euro
|9,2401
|9,2618
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,3419
|10,3938
|% 0,74
|
|Frank
|8,5622
|8,6138
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0915
|2,1019
|% 0,97
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,74
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,12
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|43,87
|43,87
|0,08
|