***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2021 10:35
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981368
BIST
12:301.952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,16
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:3013,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1022
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:3015,4555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1243
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:30782,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -7,08
|Açılış
|: 782,19
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:30
|INTEM
|66,00
|24.812.080
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|4.555.831
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.777.728
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|KLGYO
|2,26
|161.642.941
|% -7,76
|
|MEGAP
|7,28
|62.215.017
|% -5,58
|
|SISE
|13,87
|1.611.695.908
|% 3,97
|
|KRDMD
|9,59
|1.283.765.448
|% 3,12
|
|THYAO
|19,30
|1.048.408.942
|% 3,26
|
|GARAN
|11,82
|1.043.210.973
|% -0,17
|
|ASELS
|22,76
|802.989.825
|% 0,98
|
|ODAS
|1,67
|294.338.161
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,53
|538.813.802
|% -0,56
|
|KRDMD
|9,59
|1.283.765.448
|% 3,12
|
|SISE
|13,87
|1.611.695.908
|% 3,97
|
|TSKB
|1,64
|184.513.776
|% 0,61
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6921
|13,6954
|% -0,74
|
|Euro
|15,4320
|15,4555
|% -0,80
|
|Sterlin
|18,1002
|18,1909
|% -0,74
|
|Frank
|14,7489
|14,8377
|% -0,67
|
|Riyal
|3,6389
|3,6571
|% -0,75
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.177
|5.256
|-46,00
|
|Tam
|5.152
|5.283
|-46,48
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-22,49
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,25
|