***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 16:06
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022037
BIST
16:022.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,43
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.500
16:0214,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0310
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6685
En Düşük
14,6258
16:0215,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0379
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
16:02926,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,76
|Açılış
|: 926,61
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
926,29
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DAGHL
|19,29
|9.627.126
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.238.584
|% 9,95
|
|KLSYN
|1,98
|43.860.618
|% 8,20
|
|BOSSA
|44,60
|26.431.352
|% 7,78
|
|IHEVA
|1,17
|32.147.672
|% 7,34
|
|ISGYO
|11,07
|53.399.462
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|76.582.339
|% -9,98
|
|EDATA
|18,05
|43.769.578
|% -9,70
|
|AVGYO
|3,48
|29.180.308
|% -9,37
|
|PEGYO
|1,48
|30.610.796
|% -8,64
|
|GARAN
|14,21
|2.499.924.808
|% -1,46
|
|THYAO
|37,60
|2.112.969.300
|% -0,11
|
|KRDMD
|16,19
|2.065.818.177
|% 0,31
|
|YKBNK
|5,22
|1.825.158.504
|% -0,38
|
|TUPRS
|256,20
|1.718.508.605
|% 1,87
|
|ODAS
|2,49
|1.122.939.466
|% 4,62
|
|TSKB
|2,00
|754.828.485
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|1.825.158.504
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|846.431.939
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,81
|715.879.831
|% 0,79
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6612
|14,6671
|% 0,21
|
|Euro
|15,8134
|15,8281
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,0083
|19,1036
|% 0,10
|
|Frank
|15,4612
|15,5543
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8985
|3,9181
|% 0,35
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-17,25
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|-58,76
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|-28,42
|
|Çeyrek
|1.484
|1.517
|-14,22
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,78
|
Seans Raporu
16:00
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16:16ERBOS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 114.60 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 449 adet işlem
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16:15XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 37, 821.00 milyon TL de
-
16:15EGSER
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 153 adet işlem
-
16:14KUTPO
Yüzde 5.43 oranında artışla 48.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 182, 353 adet işlem
-
16:12YATAS
Yüzde 6.76 oranında artışla 15.64 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 876, 619 adet işlem