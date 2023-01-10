***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:22
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099248
BIST
13:185.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,21
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
13:1818,7768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
13:1820,1738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0249
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
13:181.132,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.132,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler13:17
|EUHOL
|2,30
|63.487.636
|% 10,58
|
|SDTTR
|51,50
|3.401.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|37.726.680
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.417.616
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|101.228.506
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|712.117
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|189.577.337
|% -9,83
|
|KATMR
|2,33
|279.508.241
|% -9,34
|
|POLTK
|1.959,60
|39.778.386
|% -8,65
|
|ASELS
|60,35
|3.744.067.568
|% 2,12
|
|THYAO
|136,80
|3.543.914.442
|% -1,16
|
|EREGL
|39,88
|3.220.039.585
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,87
|2.643.935.366
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,87
|2.305.606.468
|% 1,60
|
|EKGYO
|8,87
|2.305.606.468
|% 1,60
|
|YKBNK
|9,99
|1.414.972.660
|% -1,28
|
|KRDMD
|18,87
|2.643.935.366
|% 0,43
|
|KATMR
|2,33
|279.508.241
|% -9,34
|
|SKBNK
|2,84
|279.735.637
|% 0,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7749
|18,7774
|% 0,04
|
|Euro
|20,1602
|20,1730
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7935
|22,9078
|% 0,02
|
|Frank
|20,3139
|20,4363
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.628
|7.744
|-16,00
|
|Tam
|7.665
|7.718
|10,00
|
|Yarım
|3.723
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|79,66
|79,66
|0,01
|