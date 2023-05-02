***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 10:36
***KLGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144122
BIST
13:274.560
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -57,56
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2719,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0311
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2721,3585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0095
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:271.243,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.243,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,65
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:27
|AVGYO
|3,13
|8.458.994
|% 5,74
|
|BJKAS
|12,18
|123.396.998
|% 3,22
|
|BURCE
|86,60
|63.038.994
|% 1,64
|
|BRISA
|43,86
|52.894.456
|% 1,29
|
|ANHYT
|15,04
|13.393.883
|% 0,40
|
|BOSSA
|10,48
|5.048.133
|% -7,09
|
|ALCAR
|404,10
|12.534.025
|% -6,89
|
|BRYAT
|798,20
|37.455.428
|% -6,47
|
|BFREN
|3.646,40
|25.117.509
|% -6,14
|
|AFYON
|7,22
|37.609.898
|% -5,99
|
|AKBNK
|16,06
|646.514.136
|% 0,06
|
|ASELS
|43,54
|643.494.751
|% -2,64
|
|ARCLK
|94,65
|239.485.595
|% -2,27
|
|BRSAN
|112,10
|161.460.722
|% -5,96
|
|ALARK
|57,20
|131.474.891
|% -2,89
|
|AKBNK
|16,06
|646.514.136
|% 0,06
|
|ASELS
|43,54
|643.494.751
|% -2,64
|
|BJKAS
|12,18
|123.396.998
|% 3,22
|
|YYAPI
|2,28
|21.759.270
|% -4,20
|
|AKGRT
|2,74
|18.853.040
|% -3,52
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4663
|19,4705
|% 0,16
|
|Euro
|21,3331
|21,3585
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,1901
|24,3114
|% -0,17
|
|Frank
|21,5770
|21,7070
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1759
|5,2018
|% 0,09
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|