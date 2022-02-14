***KLGYO* *IAR* *ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.02.2022 09:08
***KLGYO******IAR******ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARDYZ, KLGYO]
İlgili Fonlar [IAR]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001415
BIST
11:262.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 37,27
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.040
En Düşük
2.006
11:2613,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
11:2615,4208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0586
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4286
En Düşük
15,3518
11:26816,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,52
|Açılış
|: 816,45
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
815,70
BIST En Aktif Hisseler11:26
|PKENT
|791,00
|7.225.689
|% 10,00
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|OYLUM
|5,82
|9.709.431
|% 8,99
|
|POLTK
|569,90
|14.111.525
|% 8,22
|
|INVEO
|34,88
|81.018.992
|% 7,39
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,76
|16.957.350
|% -6,22
|
|DERHL
|4,96
|10.225.467
|% -4,25
|
|IHYAY
|0,69
|2.263.984
|% -4,17
|
|THYAO
|29,30
|1.898.278.917
|% 2,45
|
|KRDMD
|11,75
|549.617.906
|% 2,09
|
|KOZAL
|130,30
|501.224.743
|% 1,88
|
|EREGL
|28,52
|415.098.133
|% 2,08
|
|YKBNK
|4,13
|393.358.697
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,13
|393.358.697
|% 1,23
|
|THYAO
|29,30
|1.898.278.917
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,31
|109.833.000
|% 2,21
|
|KRDMD
|11,75
|549.617.906
|% 2,09
|
|MOBTL
|2,06
|55.010.743
|% 1,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5870
|13,5916
|% 0,00
|
|Euro
|15,4063
|15,4208
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3775
|18,4696
|% 0,28
|
|Frank
|14,6525
|14,7407
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6117
|3,6298
|% 0,00
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,16
|
|Altın Gr.
|817
|817
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|95,10
|95,10
|-1,38
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:40AYDEM
Yüzde 7.09 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 966, 625 adet işlem
-
11:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 9 artarak (% 1.93 ) 2, 269
-
11:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
11:39XU100
Endeks 2, 036 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 8, 402.00 milyon TL de
-
11:38YAYLA
Yüzde 5.76 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 691, 895 adet işlem