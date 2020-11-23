***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.11.2020 09:30
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889492
BIST
12:141.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,80
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:147,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,1593
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:149,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,2018
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:14468,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,18
|Açılış
|: 468,03
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:14
|EGEEN
|1.557,00
|157.601.707
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|GARAN
|9,32
|966.847.253
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.671.730
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,04
|981.717.573
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,87
|877.911.675
|% 1,25
|
|SISE
|7,17
|1.209.031.785
|% 2,14
|
|ISGYO
|2,13
|242.418.017
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.665.749
|% -1,62
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7712
|7,7783
|% 2,09
|
|Euro
|9,2261
|9,2435
|% 2,23
|
|Sterlin
|10,3864
|10,4385
|% 2,86
|
|Frank
|8,5183
|8,5696
|% 2,29
|
|Riyal
|2,0704
|2,0808
|% 2,22
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,09
|
|Altın Gr.
|468
|469
|9,66
|
|Cumhuriyet
|3.120
|3.167
|47,00
|
|Tam
|3.103
|3.184
|50,91
|
|Yarım
|1.500
|1.540
|24,62
|
|Çeyrek
|752
|770
|12,31
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:27ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 638, 796 adet işlem
-
12:25TRCAS
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 521, 436 adet işlem
-
12:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 59 artarak (% 0.31 ) 1, 484
-
12:24XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 519.00 milyon TL de
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12:23GLRYH
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 593, 240 adet işlem