***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.02.2022 09:01
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001725
BIST
14:472.054
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 51,80
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:4713,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0647
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:4715,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1407
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:47812,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -5,83
|Açılış
|: 812,14
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:47
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|27.000.185
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.055.751
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.639.367
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,74
|28.927.403
|% -7,28
|
|DERHL
|4,91
|20.385.293
|% -5,21
|
|ORCAY
|26,00
|22.407.856
|% -5,18
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|THYAO
|29,68
|4.458.981.053
|% 3,78
|
|KRDMD
|11,90
|1.338.891.212
|% 3,39
|
|EREGL
|28,86
|1.009.568.176
|% 3,29
|
|YKBNK
|4,14
|998.369.921
|% 1,47
|
|KOZAL
|129,30
|763.037.541
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,14
|998.369.921
|% 1,47
|
|THYAO
|29,68
|4.458.981.053
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,33
|333.336.467
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,90
|1.338.891.212
|% 3,39
|
|PETKM
|8,35
|612.902.237
|% 3,73
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6443
|13,6569
|% 0,48
|
|Euro
|15,4911
|15,5029
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4120
|18,5044
|% 0,47
|
|Frank
|14,6940
|14,7825
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6213
|3,6394
|% 0,27
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-21,02
|
|Altın Gr.
|813
|813
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.375
|5.512
|7,12
|
|Yarım
|2.598
|2.666
|3,44
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,24
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,53
|93,53
|-2,95
|
Seans Raporu
14:47
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14:59
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14:59
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14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 35 artarak (% 2.63 ) 1, 849
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14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, PKENT, ATSYH, OYLUM, DZGYO
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14:59
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