***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2021 09:32
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLGYO
Açıklamalar Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Kiler Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945350
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
0
En Düşük
0
18:058,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6689
18:0510,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0700
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3300
En Düşük
10,2700
18:05496,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,58
|Açılış
|: 496,75
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|SOKM
|11,74
|82.796.249
|% 1,55
|
|TTKOM
|6,64
|164.385.239
|% 0,05
|
|SARKY
|12,22
|6.062.252
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,54
|9.474.284
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,37
|1.328.037
|% 0,00
|
|CASA
|142,80
|471.461
|% 0,00
|
|KERVT
|4,44
|34.962.404
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% 0,00
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% 0,00
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% 0,00
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6925
|8,6947
|% -0,05
|
|Euro
|10,2800
|10,2900
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,9798
|12,0399
|% -0,15
|
|Frank
|9,3535
|9,4098
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3115
|2,3231
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,53
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,08
|