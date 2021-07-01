***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2021 11:53
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kiler Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945397
BIST
12:101.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.370
En Düşük
1.358
12:108,6866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6573
12:1010,3170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3605
En Düşük
10,2829
12:10495,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,21
|Açılış
|: 495,38
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|PKENT
|2.844,40
|2.704.095
|% 10,00
|
|INVEO
|130,30
|6.424.702
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|19.602.677
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|21.244.747
|% 9,89
|
|ECZYT
|39,70
|131.933.850
|% 7,88
|
|KUTPO
|51,85
|1.809.824
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.658.658
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|GARAN
|8,31
|323.112.317
|% 0,12
|
|THYAO
|13,44
|267.142.459
|% 0,52
|
|SASA
|27,82
|221.150.403
|% 2,35
|
|ERBOS
|125,50
|160.662.826
|% -3,61
|
|KOZAL
|118,70
|145.807.453
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,89
|100.451.290
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|98.969.279
|% 0,93
|
|GARAN
|8,31
|323.112.317
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,06
|31.364.445
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,06
|25.614.288
|% 6,00
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6835
|8,6891
|% -0,11
|
|Euro
|10,3116
|10,3200
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9278
|11,9877
|% -0,58
|
|Frank
|9,3326
|9,3888
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3088
|2,3203
|% -0,16
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,30
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|26,00
|
|Tam
|3.264
|3.347
|25,50
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|12,33
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|1,00
|
Seans Raporu
12:09
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12:19BASGZ
Yüzde 6.98 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 965 adet işlem
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12:17GEDIK
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 272, 794 adet işlem
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GARAN, TUPRS
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SASA, PGSUS
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12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 34 artarak (% 0.86 ) 1, 210