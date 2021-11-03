***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2021 10:10
***KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kiler Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974117
BIST
11:571.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:579,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0494
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:5711,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0703
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:57553,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,14
|Açılış
|: 553,19
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:55
|IHAAS
|5,06
|20.486.139
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.759.999
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,54
|106.433.313
|% 9,26
|
|DOBUR
|69,65
|33.103.647
|% 8,15
|
|TUREX
|13,12
|35.393.787
|% 8,07
|
|KARYE
|19,79
|31.673.919
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.504.924
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,39
|25.519.871
|% -9,89
|
|CANTE
|13,07
|45.912.230
|% -8,92
|
|HEDEF
|3,47
|131.564.444
|% -7,96
|
|GARAN
|10,27
|1.040.978.225
|% 1,08
|
|THYAO
|15,54
|510.148.476
|% 0,32
|
|SISE
|8,79
|493.230.083
|% 1,97
|
|TSPOR
|5,14
|482.210.003
|% -4,28
|
|EREGL
|18,92
|278.682.510
|% -0,89
|
|GARAN
|10,27
|1.040.978.225
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,03
|203.032.373
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,14
|482.210.003
|% -4,28
|
|ODAS
|1,44
|131.772.695
|% 0,70
|
|TSKB
|1,40
|99.711.816
|% 2,19
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6492
|9,6501
|% 0,50
|
|Euro
|11,1400
|11,1500
|% 0,81
|
|Sterlin
|13,0728
|13,1384
|% 0,29
|
|Frank
|10,5120
|10,5753
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5611
|2,5739
|% 0,34
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,56
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-1,58
|
Seans Raporu
11:55
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12:08GOZDE
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12:04TUREX
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 755 adet işlem