***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 17:16
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945156
BIST
17:251.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,98
|Açılış
|: 1.375
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|Önceki Kapanış
|: 1.372
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1.377
En Düşük
1.363
17:258,6858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
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|Açılış
|: 8,6750
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|Önceki Kapanış
|: 8,7200
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8,7452
En Düşük
8,6449
17:2510,3349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0627
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
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10,4294
En Düşük
10,2728
17:25491,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,78
|Açılış
|: 491,78
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:25
|FADE
|22,44
|61.117.985
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.780.373
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.480.974
|% 9,99
|
|ERBOS
|130,20
|188.046.277
|% 9,97
|
|INVEO
|118,50
|14.129.408
|% 9,93
|
|EUKYO
|6,66
|4.608.932
|% -10,00
|
|OZRDN
|9,98
|23.113.658
|% -8,86
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|36,08
|7.030.738
|% -7,53
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|THYAO
|13,49
|758.779.465
|% 0,75
|
|KUTPO
|60,85
|658.400.204
|% 1,84
|
|SASA
|27,40
|395.719.759
|% -3,11
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|332.599.043
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|289.670.326
|% -0,52
|
|GARAN
|8,34
|1.087.408.594
|% 1,09
|
|AKBNK
|5,32
|369.791.519
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|83.460.139
|% -0,78
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6825
|8,6858
|% -0,55
|
|Euro
|10,2832
|10,3349
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,9632
|12,0232
|% -0,74
|
|Frank
|9,3387
|9,3949
|% -1,09
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,62
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|2,92
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,00
|
|B. Petrol
|74,98
|74,98
|0,70
|