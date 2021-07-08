Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.07.2021 14:17



***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021 - 10:00
Tescil Tarihi
08.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.07.2021 - 10366
Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında , 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız  Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2021 tarihinde tescil  edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948543


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:321.379
Değişim :  -0,84% |  -11,72
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.389.728 % 9,98  
AVGYO 3,01 16.741.219 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
TACTR 31,50 340.656 % 8,32  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Dolar 8,6934 8,6958 % 0,12  
Euro 10,3115 10,3207 % 0,68  
Sterlin 11,9231 11,9829 % -0,24  
Frank 9,4552 9,5121 % 1,19  
Riyal 2,3108 2,3224 % 0,08  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.818 13,85  
Altın Gr. 508 508 4,07  
Cumhuriyet 3.357 3.408 14,00  
Tam 3.345 3.431 24,79  
Yarım 1.617 1.660 12,00  
Çeyrek 811 830 6,00  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 -0,05  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,28 73,28 -0,15  
Seans Raporu 15:32
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru