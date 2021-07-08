***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.07.2021 14:17
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021 - 10:00
Tescil Tarihi
08.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.07.2021 - 10366
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmış olup ilgili Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.07.2021 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948543
BIST
15:321.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:328,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3210,3207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0702
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
15:32507,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,93
|Açılış
|: 507,69
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TUREX
|11,57
|11.389.728
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.741.219
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.435.709
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.495.214
|% -9,95
|
|SANEL
|4,57
|4.343.171
|% -9,50
|
|KATMR
|3,13
|70.981.238
|% -9,28
|
|ERBOS
|125,70
|96.743.511
|% -7,03
|
|GARAN
|8,62
|474.348.949
|% -1,26
|
|THYAO
|13,65
|472.911.216
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|BIOEN
|28,64
|263.327.301
|% 7,35
|
|EKGYO
|1,87
|178.159.971
|% -1,58
|
|YKBNK
|2,26
|193.356.918
|% -0,88
|
|PETKM
|5,36
|335.766.893
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,12
|427.698.282
|% -0,42
|
|TSKB
|1,27
|73.479.473
|% -0,78
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6934
|8,6958
|% 0,12
|
|Euro
|10,3115
|10,3207
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9231
|11,9829
|% -0,24
|
|Frank
|9,4552
|9,5121
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|13,85
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,07
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.408
|14,00
|
|Tam
|3.345
|3.431
|24,79
|
|Yarım
|1.617
|1.660
|12,00
|
|Çeyrek
|811
|830
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,15
|