***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 16:03
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of Grant Thornton International)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129768
BIST
16:294.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:2919,1703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0502
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:2920,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2007
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:291.211,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:29
|EKSUN
|78,65
|9.247.431
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|SDTTR
|134,30
|607.856.851
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.648.022
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.857.072
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,60
|95.338.333
|% -9,46
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,77
|24.256.102
|% -5,63
|
|KRSTL
|9,34
|65.887.954
|% -5,08
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|ASTOR
|54,00
|2.468.400.192
|% 0,28
|
|EREGL
|36,26
|2.033.822.008
|% -0,17
|
|THYAO
|123,70
|2.021.993.649
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,52
|4.847.786.128
|% -4,03
|
|ISCTR
|13,73
|2.588.864.671
|% 1,63
|
|YKBNK
|10,11
|1.445.137.519
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,37
|317.325.281
|% 7,73
|
|EKGYO
|6,53
|705.054.044
|% 0,77
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1656
|19,1703
|% 0,26
|
|Euro
|20,9435
|20,9592
|% 0,97
|
|Sterlin
|23,6575
|23,7761
|% 0,68
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0896
|5,1151
|% 0,18
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,33
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,42
|
|Cumhuriyet
|8.162
|8.286
|5,00
|
|Tam
|8.182
|8.266
|-10,00
|
|Yarım
|4.011
|4.045
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.022
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,61
|0,25
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|0,56
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ