***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 13:28
tanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(7 Adet Daire)'a ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896622
BIST
17:461.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,29
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:467,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:469,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:46461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,93
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,92
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:45
|NIBAS
|57,20
|27.103.074
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.596.266
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.411.759
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|488.981.755
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.395.947.946
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.317.119.507
|% -0,10
|
|SISE
|7,37
|1.123.714.123
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,33
|2.191.758.125
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,55
|729.044.954
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,11
|799.031.804
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,91
|650.540.510
|% 5,05
|
|TSKB
|1,81
|410.548.704
|% 1,69
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4021
|7,4084
|% -0,29
|
|Euro
|9,0961
|9,1104
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0336
|10,0839
|% -0,92
|
|Frank
|8,3602
|8,4106
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9631
|1,9730
|% -0,57
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|45,69
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,24
|
|B. Petrol
|52,09
|52,09
|0,29
|