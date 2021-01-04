***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 13:30
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Başakşehir İlçesi Referans Bahçeşehir Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 558 Ada 8 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Bahçeşehir Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896624
BIST
17:471.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,36
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:477,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:479,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:47461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,93
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,92
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NIBAS
|57,20
|27.115.715
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.618.176
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.438.406
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|490.174.517
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,35
|2.250.511.991
|% 9,81
|
|GUBRF
|78,60
|1.742.091.047
|% -8,66
|
|KOZAL
|106,30
|1.409.901.472
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.319.323.572
|% -0,10
|
|SISE
|7,36
|1.125.114.892
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,35
|2.250.511.991
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|729.600.316
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,11
|802.613.964
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,92
|652.495.918
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|410.769.439
|% 1,69
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4075
|7,4109
|% -0,26
|
|Euro
|9,0984
|9,1093
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0461
|10,0965
|% -0,80
|
|Frank
|8,3708
|8,4212
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında