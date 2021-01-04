***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Başakşehir İlçesi Referans Bahçeşehir Projesi Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 558 Ada 8 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Bahçeşehir Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896624BIST