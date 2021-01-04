***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Beylikdüzü İlçesi İhlas Marmara 4 Projesi Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 484 Ada 17 Parsel üzerinde geliştirilen İhlas Marmara 4 Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896626BIST