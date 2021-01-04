***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 13:31
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi İhlas Marmara 4 Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 484 Ada 17 Parsel üzerinde geliştirilen İhlas Marmara 4 Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896626
BIST
17:471.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 19,36
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:477,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:479,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:47461,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 8,93
|Açılış
|: 461,91
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,92
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NIBAS
|57,20
|27.115.715
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.171.478
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.138.799
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.618.176
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.438.406
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|490.174.517
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,35
|2.250.511.991
|% 9,81
|
|GUBRF
|78,60
|1.742.091.047
|% -8,66
|
|KOZAL
|106,30
|1.409.901.472
|% 9,93
|
|GARAN
|10,36
|1.319.323.572
|% -0,10
|
|SISE
|7,36
|1.125.114.892
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,35
|2.250.511.991
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,54
|729.600.316
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,11
|802.613.964
|% 0,97
|
|ZOREN
|2,92
|652.495.918
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|410.769.439
|% 1,69
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4075
|7,4109
|% -0,26
|
|Euro
|9,0984
|9,1093
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0461
|10,0965
|% -0,80
|
|Frank
|8,3708
|8,4212
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,45
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,22
|
|Altın Gr.
|461
|461
|8,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,24
|
|B. Petrol
|52,10
|52,10
|0,30
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında