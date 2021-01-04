***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
04.01.2021 13:32
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi İhlas Marmara 5 Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi 482 Ada 8 Parsel üzerinde geliştirilen İhlas Marmara 5 Projesine ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896627
BIST
17:491.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,57
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:497,4109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0190
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:499,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:49462,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,06
|Açılış
|: 462,04
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
462,09
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:49
|SEKFK
|7,04
|33.204.637
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.116.116
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.160.274
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.661.754
|% -10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.464.895
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|GUBRF
|77,65
|1.821.471.914
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,35
|2.257.537.353
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,65
|1.821.471.914
|% -9,76
|
|KOZAL
|106,30
|1.415.669.244
|% 9,93
|
|GARAN
|10,35
|1.328.968.594
|% -0,19
|
|SISE
|7,37
|1.136.945.016
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,35
|2.257.537.353
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|731.368.473
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|818.864.310
|% 0,65
|
|ZOREN
|2,92
|654.571.189
|% 5,42
|
|TSKB
|1,81
|411.977.811
|% 1,69
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4075
|7,4109
|% -0,26
|
|Euro
|9,0984
|9,1093
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,0521
|10,1025
|% -0,74
|
|Frank
|8,3714
|8,4219
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9663
|1,9762
|% -0,41
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|47,02
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,21
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,20
|
|B. Petrol
|51,86
|51,86
|0,06
|
Seans Raporu
17:49
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında