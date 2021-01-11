***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
11.01.2021 13:17
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kartal İlçesi Referans Kartal Kordonboyu Projesindeki Konutların Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
08.01.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kartal İlçesi 11236 Ada 21 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Kartal Kordonboyu Projesinndeki Konutlara ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2020 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899699
BIST
13:071.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,43
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.555
En Düşük
1.537
13:077,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
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|Açılış
|: 7,4550
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|Önceki Kapanış
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7,5000
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13:079,0750
En Yüksek
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13:07443,24
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|Açılış
|: 443,24
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|Önceki Kapanış
|: 438,12
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445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:07
|FORMT
|5,39
|19.091.953
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.780.772
|% 10,00
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|TURGG
|146,30
|59.517.891
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|KOZAL
|127,50
|1.527.708.872
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|TCELL
|17,19
|665.793.265
|% 2,02
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|1.033.437.614
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|520.813.259
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|388.254.221
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.753.312
|% 1,33
|
|TSKB
|1,84
|178.740.525
|% 0,00
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4528
|7,4574
|% 1,14
|
|Euro
|9,0659
|9,0750
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,0293
|10,0796
|% 0,59
|
|Frank
|8,3469
|8,3972
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9818
|1,9917
|% 1,14
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,68
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|-0,83
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