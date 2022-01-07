***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2022 17:44
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kartal İlçesi Referans Kartal Towers Projesindeki Bağımsız Bölümlerin Değer Tespiti
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kartal İlçesi 11441 Ada 70 Parsel üzerinde geliştirilen Referans Kartal Towers Projesindeki bağımsız bölümlere ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990072
BIST
17:362.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,46
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:3613,8180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0239
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:3615,6617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0171
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:36792,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,83
|Açılış
|: 792,77
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:34
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|132.520.464
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|29.409.643
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|9.923.248
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|30.706.049
|% 9,93
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.007.894
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|280.603.149
|% -9,61
|
|IHEVA
|1,00
|26.128.221
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,71
|4.046.815.259
|% 2,00
|
|EREGL
|30,58
|3.465.133.054
|% 1,26
|
|THYAO
|24,90
|2.638.337.578
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,30
|2.445.171.280
|% 6,70
|
|YKBNK
|3,63
|1.650.022.971
|% 4,01
|
|YKBNK
|3,63
|1.650.022.971
|% 4,01
|
|GARAN
|11,71
|4.046.815.259
|% 2,00
|
|KRDMD
|11,30
|2.445.171.280
|% 6,70
|
|EKGYO
|2,33
|456.688.061
|% 3,10
|
|TSKB
|1,55
|281.103.150
|% 2,65
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8002
|13,8180
|% -0,17
|
|Euro
|15,6484
|15,6617
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,6008
|18,6941
|% -0,07
|
|Frank
|14,8698
|14,9593
|% -0,28
|
|Riyal
|3,6547
|3,6730
|% -0,28
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,22
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,20
|
Seans Raporu
17:34
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17:49KRDMB
Yüzde 8.95 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 274, 225 adet işlem
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Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 614, 251 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, KOZAA, PGSUS
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 16 artarak (% 0.79 ) 1, 814
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, GEDZA, OSMEN, LIDFA, UZERB, ERBOS