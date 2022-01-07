***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2022 17:47
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla İli Marmaris İlçesi Adaköyü Mahallesi 153 Ada 1 ve 153 Ada 2 Parselin Değer Tespiti
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan Muğla İli Marmaris İlçesi 2 adet parsele ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990078
BIST
18:002.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 27,01
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0013,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0238
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0015,7304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0858
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:00796,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,28
|Açılış
|: 796,88
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KRDMA
|9,26
|107.154.327
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.089.830
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|30.161.837
|% 9,96
|
|ERBOS
|123,70
|136.817.307
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.292.740
|% 9,95
|
|DOBUR
|92,80
|14.274.700
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.350.273
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,28
|291.103.756
|% -9,90
|
|IHEVA
|1,00
|26.589.990
|% -5,66
|
|MTRYO
|1,62
|1.119.779
|% -4,71
|
|GARAN
|11,76
|4.421.499.873
|% 2,44
|
|EREGL
|30,76
|3.645.453.543
|% 1,85
|
|THYAO
|24,98
|2.847.538.707
|% 0,48
|
|KRDMD
|11,56
|2.732.604.926
|% 9,16
|
|YKBNK
|3,71
|1.924.555.776
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.924.555.776
|% 6,30
|
|GARAN
|11,76
|4.421.499.873
|% 2,44
|
|KRDMD
|11,56
|2.732.604.926
|% 9,16
|
|EKGYO
|2,34
|532.192.527
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|306.701.078
|% 3,97
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8251
|13,8318
|% -0,07
|
|Euro
|15,6940
|15,7331
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,7368
|18,8308
|% 0,66
|
|Frank
|14,9741
|15,0643
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6782
|3,6966
|% 0,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|1,36
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,28
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,01
|
Seans Raporu
18:00
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17:59PSGYO
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