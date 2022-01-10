***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.01.2022 17:57
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(8 Adet Bağımsız Bölüm)'a ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992150
BIST
17:492.060
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,74
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:4913,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0137
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:4915,6463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0790
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:49800,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 800,47
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CLEBI
|217,80
|130.788.895
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.927.989
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.792.739
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|52.106.451
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.108.429
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.023.158
|% -9,87
|
|ELITE
|18,05
|271.672.341
|% -9,02
|
|RALYH
|11,45
|32.032.560
|% -5,68
|
|IHAAS
|10,00
|5.131.630
|% -4,76
|
|PKART
|18,40
|7.282.721
|% -4,37
|
|THYAO
|27,14
|4.087.961.204
|% 8,82
|
|GARAN
|11,83
|2.434.331.712
|% 0,68
|
|EREGL
|30,88
|1.880.365.722
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,79
|1.877.048.975
|% 1,64
|
|SISE
|15,09
|1.813.761.945
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,71
|1.339.822.194
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,44
|765.104.219
|% 4,27
|
|GARAN
|11,83
|2.434.331.712
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,79
|1.877.048.975
|% 1,64
|
|THYAO
|27,14
|4.087.961.204
|% 8,82
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8185
|13,8333
|% 0,19
|
|Euro
|15,6209
|15,6389
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,7184
|18,8122
|% 0,03
|
|Frank
|14,9119
|15,0017
|% -0,42
|
|Riyal
|3,6830
|3,7015
|% 0,44
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-1,25
|
|Altın Gr.
|800
|801
|3,21
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,98
|0,07
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|-0,10
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem