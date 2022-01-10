***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi07.01.2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sapphire Rezidans(8 Adet Bağımsız Bölüm)'a ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2021 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992150BIST