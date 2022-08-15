***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.08.2022 10:21
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parsel
Rapor Tarihi
10.08.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı Mahallesi 842 Ada 37 Parsele ilişkin Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055325
BIST
14:392.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,73
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
14:3917,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9706
En Düşük
17,8981
14:3918,3161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0848
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
14:391.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -15,29
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CMBTN
|240,30
|4.919.902
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|263.518.328
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.522.535
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|543.634.200
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.212.742
|% -9,96
|
|UFUK
|57,95
|2.329.523
|% -7,87
|
|AKENR
|1,88
|53.639.086
|% -5,05
|
|DEVA
|33,68
|66.707.025
|% -4,80
|
|THYAO
|62,50
|2.358.139.040
|% 0,16
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|AKBNK
|10,21
|831.826.222
|% 2,10
|
|SASA
|52,55
|806.441.539
|% -0,10
|
|ODAS
|4,38
|1.334.705.998
|% 8,42
|
|GSRAY
|6,95
|1.297.353.870
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,55
|712.216.711
|% 0,28
|
|DOHOL
|4,47
|758.252.949
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|780.919.242
|% 0,92
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9557
|17,9706
|% 0,21
|
|Euro
|18,3025
|18,3161
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6378
|21,7463
|% -0,26
|
|Frank
|18,9215
|19,0355
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,14
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-26,70
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-14,64
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|-85,00
|
|Tam
|6.882
|6.932
|-60,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.694
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,31
|
|B. Petrol
|93,29
|93,29
|-4,86
|