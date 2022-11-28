***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.11.2022 18:37
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli Başakşehir İlçesi Referans Bahçeşehir Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.11.2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Başakşehir İlçesi Referans Bahçeşehir Projesindeki bağımsız bölümlere (225 adet) ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082720
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0849
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3465
En Düşük
19,2462
18:051.046,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.046,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.047,06
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6298
|18,6622
|% 0,19
|
|Euro
|19,2780
|19,3346
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,2905
|22,4023
|% 0,46
|
|Frank
|19,5895
|19,7075
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|5,22
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.045
|2,45
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.991
|7.071
|35,00
|
|Yarım
|3.390
|3.457
|17,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.728
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,62
|0,07
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MNDRS
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17:55VAKFN
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17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
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17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem