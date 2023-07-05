***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.07.2023 13:51
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli - Kâğıthane İlçesi 1947 Ada 91 Parsel 154 Adet Bağımsız Bölüm Değer Tespiti
Rapor Tarihi
27.06.2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi İstanbul Sapphire'de yer alan 154 adet bağımsız bölüme ilişkin Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165769
BIST
'
15:105.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,52%
|| -31,47
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.055
15:1026,0874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1261
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1028,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1426
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
15:101.616,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.616,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:08
|OTKAR
|223,30
|709.863.787
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.396.537
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|71.412.966
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|112.162.054
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.460,20
|463.233.852
|% -4,87
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|INGRM
|545,00
|5.551.909
|% -3,98
|
|ACSEL
|84,95
|41.672.141
|% -3,85
|
|THYAO
|208,40
|6.558.935.226
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,26
|2.913.277.610
|% 0,66
|
|TCELL
|38,66
|2.417.197.924
|% 3,31
|
|TUPRS
|83,05
|2.272.292.702
|% -1,13
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|EKGYO
|7,70
|1.400.062.700
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,03
|2.214.331.431
|% -2,83
|
|VKGYO
|3,23
|493.143.946
|% 6,25
|
|SKBNK
|2,77
|383.799.733
|% -2,46
|
|ODAS
|7,81
|1.033.136.498
|% 2,36
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0795
|26,0851
|% 0,48
|
|Euro
|28,4143
|28,4532
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,0190
|33,1845
|% 0,20
|
|Frank
|28,8965
|29,0706
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9352
|6,9700
|% 0,35
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,78
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.208
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,14
|19,16
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,14
|
Seans Raporu
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