***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
17.12.2020 09:57
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi değiştirilmiş olup değişiklik İstanbul Ticaret Sicili tarafından 16.12.2020 tarihinde tescil edilmiş, 16.12.2020 tarih ve 10225 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki şirket esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 16/12/2020 16/12/2020 10225
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893600
BIST
12:171.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:177,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:179,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0131
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:17467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.819.064
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,29
|9.385.737
|% 9,08
|
|TDGYO
|13,75
|3.559.684
|% 8,87
|
|NIBAS
|75,65
|12.645.149
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|6.002.998
|% -9,96
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,75
|858.494.824
|% 0,31
|
|THYAO
|12,84
|812.772.538
|% 1,18
|
|PGSUS
|70,00
|703.267.283
|% 2,94
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|SISE
|7,16
|508.900.362
|% 0,42
|
|ISGYO
|2,36
|517.978.277
|% -0,84
|
|KLGYO
|2,79
|297.283.639
|% 2,95
|
|ODAS
|3,99
|410.921.179
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,06
|192.305.442
|% 0,00
|
|GARAN
|9,75
|858.494.824
|% 0,31
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7530
|7,7570
|% -0,58
|
|Euro
|9,4906
|9,4974
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,5047
|10,5574
|% 0,05
|
|Frank
|8,7460
|8,7987
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0616
|2,0719
|% -0,61
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,75
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|21,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|6,38
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|3,08
|
|Çeyrek
|747
|765
|1,54
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,54
|
Seans Raporu
12:17
daha fazla
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.33 ) 1, 549
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISGYO, TRKCM, KLGYO
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 11, 015.00 milyon TL de
-
12:27MEGAP
Yüzde 4.40 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 282 adet işlem