***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 18:15
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933527
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
18:058,2783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3156
En Düşük
8,1830
18:059,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
18:05470,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,93
|Açılış
|: 470,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
473,61
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|23,10
|422.081
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,37
|168.074.297
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.600.235
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.530.068
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.675.372
|% 9,99
|
|VAKFN
|26,28
|107.588.264
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.973.594
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|993.723
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|2.108.125
|% -9,97
|
|FRIGO
|27,50
|110.024.217
|% -8,94
|
|BIOEN
|17,81
|648.085.400
|% 0,74
|
|GWIND
|4,88
|396.059.344
|% 3,83
|
|PGSUS
|73,55
|341.092.378
|% 5,22
|
|AYDEM
|9,14
|222.254.925
|% -0,54
|
|TRILC
|41,36
|135.056.844
|% 1,72
|
|GWIND
|4,88
|396.059.344
|% 3,83
|
|BIOEN
|17,81
|648.085.400
|% 0,74
|
|AYDEM
|9,14
|222.254.925
|% -0,54
|
|IHLGM
|1,00
|16.952.792
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,20
|14.867.793
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2686
|8,2783
|% 0,92
|
|Euro
|9,9555
|9,9651
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4056
|11,4628
|% 0,06
|
|Frank
|9,0217
|9,0761
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1982
|2,2093
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-5,23
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,00
|
|B. Petrol
|66,64
|66,64
|-1,41
|