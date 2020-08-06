***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.777.268 0 1.777.268Transferler0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -10 0 0 -112.784 -112.794 0 -112.794Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 -29 18.093 908.683 -112.784 1.064.474 0 1.064.474Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 0 729.572Transferler0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 83 0 0 -4.703 -4.620 0 -4.620Dönem Sonu Bakiyeler124.000 126.511 6 18.093 461.045 -4.703 724.952 0 724.952Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.528 20.688Dönem Karı (Zararı)-4.703 -112.784Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.766 25.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 423 326Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.337 -3.444Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.337 -3.444Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler884 795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler85 65Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler791 681Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8 49Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.965 24.174Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-573 -138Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler44.273 22.668Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri269 4.541Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.004 -2.897Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.072 872Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 -915 3.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler86.504 107.640Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -10.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler107.656 433.623Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-121 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-73.998 -293.003Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)52.115 11.070Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.896 11.488Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-124 -7Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.871 1.257Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-27.882 -35.904İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.909 -10.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.868 -10.669Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-41 -22Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları130.567 20.688Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.546 -1.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 63Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323 63Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.869 -1.321Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -4.869 -1.321FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.056 -22.930Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.383 -400Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.383 -400Ödenen Faiz-44.246 -22.668Alınan Faiz573 138YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.074 -3.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.074 -3.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.439 5.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.365 1.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.365 44.439Ticari Alacaklar134.154 241.185İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 10.594 72.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 123.560 168.615Diğer Alacaklar121 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 121 0Stoklar6 492.719 418.721Peşin Ödenmiş Giderler11.558 63.682İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 11.558 63.682Diğer Dönen Varlıklar23.568 16.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 23.568 16.700ARA TOPLAM671.485 784.727TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR671.485 784.727DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.496 4.727İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.132 4.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 364 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 120.344 119.426Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 494.424 494.424Maddi Duran Varlıklar12 7.698 3.576Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10 9Peşin Ödenmiş Giderler9 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 9 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.981 622.162TOPLAM VARLIKLAR1.296.466 1.406.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.610 1.731İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.610 1.731Banka Kredileri9 5.610 1.731Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.886 73.695İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.886 73.695Banka Kredileri9 22.143 73.445Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 743 250Ticari Borçlar38.747 35.855İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 1.447 11.294İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.300 24.561Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14.a 248 372Diğer Borçlar33.098 1.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 31.875 578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.223 649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)437.300 465.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 437.300 465.182Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler227 268İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler227 268ARA TOPLAM538.116 578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538.116 578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.313 87.694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.313 87.694Banka Kredileri9 20.864 87.694Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 449 0Uzun Vadeli Karşılıklar12.085 11.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 401 400Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.a 11.684 10.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.398 98.987TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER571.514 677.317ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar724.952 729.572Ödenmiş Sermaye15.a 124.000 124.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.b 126.511 126.511Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6 -77Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -77Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.c 6 -77Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.d 18.093 18.093Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.e 461.045 908.683Net Dönem Karı veya Zararı-4.703 -447.638TOPLAM ÖZKAYNAKLAR724.952 729.572TOPLAM KAYNAKLAR1.296.466 1.406.889Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 115.625 57.188 6.248 16.769Satışların Maliyeti3 -58.913 -46.899 -4.106 -6.876TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)56.712 10.289 2.142 9.893BRÜT KAR (ZARAR)56.712 10.289 2.142 9.893Genel Yönetim Giderleri-5.919 -5.554 -2.733 -2.122Pazarlama Giderleri-4.999 -546 -232 -396Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.497 64.600 789 64.228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-4.820 -275 -1.346 -62ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.471 68.514 -1.380 71.541Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 915 -3.109 419 572FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.386 65.405 -961 72.113Finansman Gelirleri610 41.991 185 1.361Finansman Giderleri-50.699 -220.180 -19.170 -174.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.703 -112.784 -19.946 -100.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.703 -112.784 -19.946 -100.834DÖNEM KARI (ZARARI)-4.703 -112.784 -19.946 -100.834Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.703 -112.784 -19.946 -100.834Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar83 -10 -29 -97Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83 -10 -29 -97Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)83 -10 -29 -97TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.620 -112.794 -19.975 -100.931Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.620 -112.794 -19.975 -100.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866147BIST