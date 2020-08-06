***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 18:30
***KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -19 18.093 764.452 144.231 1.777.268 0 1.777.268
Transferler
0 0 0 0 144.231 -144.231 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -10 0 0 -112.784 -112.794 0 -112.794
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 -29 18.093 908.683 -112.784 1.064.474 0 1.064.474
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
124.000 126.511 -77 18.093 908.683 -447.638 729.572 0 729.572
Transferler
0 0 0 0 -447.638 447.638 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 83 0 0 -4.703 -4.620 0 -4.620
Dönem Sonu Bakiyeler
124.000 126.511 6 18.093 461.045 -4.703 724.952 0 724.952
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.528 20.688
Dönem Karı (Zararı)
-4.703 -112.784
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.766 25.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 423 326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.337 -3.444
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.337 -3.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
884 795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85 65
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
791 681
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 49
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.965 24.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-573 -138
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
44.273 22.668
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
269 4.541
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.004 -2.897
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.072 872
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -915 3.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.504 107.640
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -10.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.656 433.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.998 -293.003
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
52.115 11.070
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.896 11.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-124 -7
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.871 1.257
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-27.882 -35.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.909 -10.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.868 -10.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41 -22
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
130.567 20.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.546 -1.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 63
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
323 63
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.869 -1.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.869 -1.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.056 -22.930
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.383 -400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.383 -400
Ödenen Faiz
-44.246 -22.668
Alınan Faiz
573 138
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.074 -3.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.074 -3.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.439 5.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.365 1.688
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.365 44.439
Ticari Alacaklar
134.154 241.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 10.594 72.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 123.560 168.615
Diğer Alacaklar
121 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 121 0
Stoklar
6 492.719 418.721
Peşin Ödenmiş Giderler
11.558 63.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.558 63.682
Diğer Dönen Varlıklar
23.568 16.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 23.568 16.700
ARA TOPLAM
671.485 784.727
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
671.485 784.727
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.496 4.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.132 4.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 364 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 120.344 119.426
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 494.424 494.424
Maddi Duran Varlıklar
12 7.698 3.576
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 10 9
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.981 622.162
TOPLAM VARLIKLAR
1.296.466 1.406.889
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.610 1.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.610 1.731
Banka Kredileri
9 5.610 1.731
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.886 73.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.886 73.695
Banka Kredileri
9 22.143 73.445
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 743 250
Ticari Borçlar
38.747 35.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.447 11.294
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.300 24.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14.a 248 372
Diğer Borçlar
33.098 1.227
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 31.875 578
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.223 649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
437.300 465.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 437.300 465.182
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227 268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
227 268
ARA TOPLAM
538.116 578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
538.116 578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.313 87.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.313 87.694
Banka Kredileri
9 20.864 87.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 449 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.085 11.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 401 400
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13.a 11.684 10.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.398 98.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
571.514 677.317
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
724.952 729.572
Ödenmiş Sermaye
15.a 124.000 124.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.b 126.511 126.511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6 -77
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -77
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.c 6 -77
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.d 18.093 18.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.e 461.045 908.683
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.703 -447.638
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
724.952 729.572
TOPLAM KAYNAKLAR
1.296.466 1.406.889
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 115.625 57.188 6.248 16.769
Satışların Maliyeti
3 -58.913 -46.899 -4.106 -6.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.712 10.289 2.142 9.893
BRÜT KAR (ZARAR)
56.712 10.289 2.142 9.893
Genel Yönetim Giderleri
-5.919 -5.554 -2.733 -2.122
Pazarlama Giderleri
-4.999 -546 -232 -396
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.497 64.600 789 64.228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.820 -275 -1.346 -62
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.471 68.514 -1.380 71.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 915 -3.109 419 572
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.386 65.405 -961 72.113
Finansman Gelirleri
610 41.991 185 1.361
Finansman Giderleri
-50.699 -220.180 -19.170 -174.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.703 -112.784 -19.946 -100.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.703 -112.784 -19.946 -100.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.703 -112.784 -19.946 -100.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.703 -112.784 -19.946 -100.834
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83 -10 -29 -97
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83 -10 -29 -97
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83 -10 -29 -97
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.620 -112.794 -19.975 -100.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.620 -112.794 -19.975 -100.931
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866147
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